Como combinar sofás e poltronas de diferentes estilos

Quer saber como combinar sofás e poltronas de diferentes estilos? Então o nosso conteúdo pode ser de grande ajuda para você, pois vamos te dar várias dicas de como deixar a decoração da sua sala digna de uma capa de revista.

A sala é o ponto principal da sua casa, onde você recebe seus familiares e amigos. Por isso, é essencial ter um ambiente com opções confortáveis e assentos o suficiente para receber todos.

Então, quer saber como combinar sofás e poltronas de diferentes estilos? É só acompanhar até o final do conteúdo que preparamos!

Cores similares

Uma das melhores formas de combinar sofás e poltronas de diferentes estilos é usar cores similares em todas as peças. Dessa forma, mesmo se tratando de estilos diferentes, as cores similares vão dar um sentido de união para as peças.

Mas para funcionar melhor, o ideal é optar por cores o mais parecida possível, sem muitas diferenças de tonalidade.

Por exemplo, um sofá contemporâneo de tecido azul pode combinar muito bem com uma poltrona minimalista com tecido no mesmo tom de azul.

Formas similares

A segunda forma de combinar sofás e poltronas de diferentes estilos é usar formas similares. Dessa forma, mesmo se tratando de estilos diferentes, vai ser possível criar uma composição mais harmoniosa.

Por exemplo, uma poltrona para sala com formas retas no estilo minimalista pode combinar com um sofá com linhas retas vintage.

Materiais similares

A terceira forma de combinar sofás e poltronas de diferentes estilos é criar uma composição com materiais similares. Fazer isso traz muito mais harmonia para a composição e facilita bastante na hora de combinar itens de estilos diferentes.

Então, escolha materiais similares para todas as peças, como poltronas e sofá em linho, ou então todas as peças em couro.

O sofá como peça central

A quarta forma de combinar sofás e poltronas de diferentes estilos é ter o sofá como peça central na sua decoração. Para isso, tudo que você vai precisar fazer é escolher um sofá que se destaque, seja pela forma, pelo estilo ou pelas cores, ou então pela combinação deles.

Porém, nesse caso é melhor optar por poltronas mais simples, tanto no estilo quanto nas cores. Isso vai fazer com que, mesmo sendo de estilos diferentes, a composição seja harmoniosa e com um toque de elegância.

Por outro lado, se a ideia é criar um estilo mais descontraído com o sofá como peça central na sua decoração, você pode fazer isso com poltronas em rattan e outros materiais mais rústicos.

Poltronas como peça central

Outra opção de combinar sofás e poltronas de estilos diferentes é tendo as poltronas como peça central na sua decoração. Nesse caso, as poltronas precisam se destacar, enquanto o sofá tem que ser mais simples para agir como peça complementar na decoração.

Nesses casos, uma boa dica é escolher as suas poltronas favoritas e depois escolher um sofá mais simples e que harmonize com elas.

E lembre-se: para que as poltronas sejam o ponto focal da sua decoração, é preciso que o sofá tenha cores e formas mais simples para não sobrecarregar a combinação.

Não exagere na decoração

Ao escolher sofás e poltronas de estilos diferentes, pode ser um verdadeiro desafio escolher as peças decorativas certas. Por isso, uma dica para tornar a sua decoração mais harmoniosa é não exagerar na decoração com muitas peças decorativas.

Isso porque se já pode ser complicado combinar sofás e poltronas de diferentes estilos, pode ser ainda mais complicado combinar peças decorativas de estilos diferentes.

Porém, isso não significa não ter decoração e sim escolher algumas peças essenciais que harmonizam com o todo. O ideal é optar por peças funcionais, como luminárias, almofadas e mantas, tapetes e etc.

Peça ajuda profissional

Achou a tarefa de combinar sofás e poltronas de estilos diferentes uma missão impossível? Então uma boa opção é pedir ajuda profissional, seja contratando um arquiteto ou então um designer de interiores para te ajudar nessa missão.

Porém, você também pode usar revistas de decoração e pesquisar na Internet como fazer a sua combinação funcionar.

Agora você já sabe como combinar sofás e poltronas de diferentes estilos. Então que tal colocar tudo que aprendeu em prática para começar a renovar a decoração da sua sala?