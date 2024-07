Duas mortes em acidente na PR 486 com ônibus de trabalhadores e caminhão

https://www.instagram.com/reel/C9xHDZspl0B/?igsh=MXdwcXhmZ3UxZzgzZg==

https://www.instagram.com/reel/C9xHDZspl0B/?igsh=MXdwcXhmZ3UxZzgzZg==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um grave acidente entre um ônibus que transportava trabalhadores de um abatedouro e um caminhão carregado com ração deixou duas pessoas mortas, na madrugada desta terça-feira (23). O acidente aconteceu na PR 486, entre os municípios de Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar foram até o local da ocorrência e confirmaram os dois óbitos. As vítimas fatais foram o condutor do caminhão de ração e uma mulher, moradora de Brasilândia do Sul, que estava no ônibus.

Equipes do Samu realizaram o atendimento das demais vítimas que estavam no ônibus, que tinham ferimentos leves e outras com ferimentos mais graves. Cerca de sete trabalhadores ficaram feridos.

Segundo as informações, o ônibus realizava o transporte de trabalhadores das cidades de Alto Piquiri e Brasilândia do Sul, que seriam levados até um abatedouro de suínos localizado em Assis Chateaubriand.

Inicialmente, o local do acidente ficou completamente interditado para o atendimento da ocorrência, mas nesta manhã o tráfego foi liberado em meia pista.

A Frimesa Cooperativa Central, empresa em que os trabalhadores envolvidos no acidente prestavam serviços, emitiu uma nota oficial sobre o acontecimento:

“No ônibus estavam trabalhadores que se deslocavam para a Unidade Frigorífica da Frimesa em Assis. Do acidente, pessoas vieram a óbito, e os que sofreram ferimentos foram acolhidos nos hospitais de Assis Chateaubriand e região.

Informa também que as medidas de apoio aos feridos e familiares estão sendo tomadas. A Frimesa manifesta solidariedade e profundo pesar aos familiares enlutados das vítimas do acidente.”

Fonte: Catve

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.