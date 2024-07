Mercadorias avaliadas em mais de R$130 mil são apreendidas em ônibus na BR 369.

https://www.instagram.com/reel/C9zq-gfpbvO/?igsh=MWdsdDJiaDQwNDNvcA==

https://www.instagram.com/reel/C9zq-gfpbvO/?igsh=MWdsdDJiaDQwNDNvcA==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Mercadorias avaliadas em mais de R$130 mil foram apreendidas em ônibus na BR 369 em Juranda.

A abordagem foi feita pelos policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira 9 BPFRON durante patrulhamento.

No bagageiro do ônibus de linha interestadual com destino a São Paulo-SP foram localizadas diversas mercadorias de origem estrangeira sem os devidos trâmites aduaneiros. Entre elas estavam celulares, drones, tvs box, Ipads entre outros.

Os passageiros responsáveis pelas mercadorias foram qualificados e liberados. Os objetos apreendidos foram encaminhados para os procedimentos legais.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.