Cigarros contrabandeados são apreendidos em ônibus na rodoviária de Ubiratã

A equipe policial de R.P.A. em abordagem a um ônibus na rodoviária do município de Ubiratã, com intuito de inibir a pratica de contrabando de mercadorias e trafico de drogas, verificou durante a revista das bagagens, dois volumes com mercadorias oriundas do Paraguai (cigarros ).

Diante da situação, a equipe solicitou a lista de passageiros para identificação do proprietário, que foi devidamente qualificado. A equipe policial questionou sobre a procedência da mercadoria, onde o autor afirmou ter comprado os cigarros no país vizinho, que levaria até a cidade de londrina, onde receberia o valor de R$250,00.

No total foram apreendidos, 33 pacotes de cigarros da marca Eight, 50 pacotes da marca San Marino e 25 pacotes da marca Palermo.

A polícia confeccionou o boletim e conferiu a mercadoria, sendo encaminhada até a unidade da Receita Federal de Cascavel.

