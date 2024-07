Jovem de Mamborê morre atropelada entre a BR 369 e a cidade de Boa Esperança

O domingo de eleições presidenciais da Venezuela foi marcado por protestos de venezuelanos em diversas cidades do Brasil. Uma eleição histórica, que pode pôr fim a 25 anos de chavismo, disputam o presidente Nicolás Maduro, em busca de um terceiro mandato e Edmundo González Urrutia.

Em Ubiratã não foi diferente, centenas de venezuelanos sairam as ruas do nosso município pedindo a saída do atual presidente Nicolás Maduro.

Pela primeira vez em um quarto de século, a oposição — na figura de Edmundo González Urrutia, da coalizão Plataforma Unitaria — aparece em ampla vantagem nas pesquisas.

A expectativa é de que cerca de 21 milhões de eleitores fossem às urnas na Venezuela neste domingo.

