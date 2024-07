Uma pessoa fica ferida em acidente em Ubiratã

Uma pessoa ficou ferida em colisão envolvendo dois veículos no cruzamento das Ruas Goiás esquina com Princesa Isabel.

Equipes do SAMU e Defesa Civil e ambulância do município foram acionadas para prestar atendimento a vítima com suspeita de TCE (Traumatismo cranioencefálico). A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa.

