LUTO: Peão de Umuarama morre após ser pisoteado por touro em rodeio

O peão Kevin Siqueira, de Umuarama, perdeu a vida em um acidente após sua montaria em touro na noite de sábado (27). A fatalidade ocorreu na 21ª Festa do Peão de Santo Antônio do Paraíso, na região de Londrina.

O falecimento do jovem causou grande comoção entre aqueles que acompanham e trabalham com rodeios. Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de profissão ressaltaram que Kevin era uma pessoa muito querida. No Instagram da Revista É Rodeio, o locutor Odair Barreto publicou a seguinte mensagem. “Um menino de um coração valente. Semana passada estávamos juntos. Não temos palavra para falar neste momento. Que Jesus conforte a família”.

O vídeo mostra o início da montaria de Kevin, o momento em que ele cai do touro e, de acordo com o locutor, o animal pisa com a pata direita traseira na região das costelas do peão. Kevin se levanta, sai andando com as mãos na região do abdômen/tórax e cai de joelhos. Um dos salva-vidas que trabalham na arena o ampara.

Na sequência, um dos narradores pede para que a equipe médica para se posicione para um eventual atendimento. O locutor comenta que ocorreu o que é chamado na gíria do rodeio de ‘asa quebrada’ e faz outros comentários sobre a situação. Pouco depois o vídeo termina.

O perfil Cavalgada Bruta no Instagram também fez publicações a respeito da perda precoce do peão. “Hoje o rodeio está de luto. Perdemos um grande amigo. Descansa em paz meu amigo. Peão que nasce peão morre peão. Kevin Siqueira”.

