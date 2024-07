Mulher é presa suspeita de matar dois ex-companheiros por envenenamento em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C-AxLzwJN0Z/?igsh=bWN5Y3VzNXgxa3Qz

https://www.instagram.com/reel/C-AxLzwJN0Z/?igsh=bWN5Y3VzNXgxa3Qz

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio da Delegacia Regional de Ubiratã, com apoio da Delegacia de Campina da Lagoa, deu cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca, após representação da autoridade policial.

A prisão é decorrente da investigação da morte de dois homens que foram companheiros da investigada. A primeira vítima veio a óbito em maio de 2022 e a segunda vítima em janeiro de 2023, o intervalo entre os crimes foi de aproximadamente 8 meses.

Os homicídios qualificados teriam sido motivados por desavenças e questões patrimoniais. Apurou-se que ambas as vítimas foram mortas por envenenamento.

O Laudo Pericial emitido pela Polícia Científica comprovou a morte causada pela ingestão do veneno herbicida Paraquat, altamente tóxico e proibido pela Anvisa em todo território nacional.

A investigada teria envenenado as vítimas por meio de alimentos consumidos. A última vítima, pouco antes da morte, deixou um vídeo afirmando que acreditava ter sido envenenado pela companheira após o consumo de um pudim.

Além do laudo pericial, o inquérito conta com outros elementos probatórios colhidos pelo trabalho da equipe de investigação. A investigada será encaminhada ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.