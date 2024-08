Motociclista fica ferido em acidente em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C-GCTpdpXU9/?igsh=MTgzdWVldnpvMHY2Zg==

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão envolvendo uma moto Honda Biz e um carro no início da tarde desta quarta-feira (31), no cruzamento da s ruas Benjamin Constant com a Pedro de Oliveira.

Equipes do SAMU e Defesa Civil foram acionados para atender a vítima que foi encaminhada para o Hospital Santa Casa com ferimentos na perna.

