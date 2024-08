Mulher é presa com 10 kg de maconha em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C-JzxlkOqoW/?igsh=eDU5cDJjMGw3N3px

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher de 27 anos por tráfico de drogas em Ubiratã.

A prisão ocorreu por volta das 19h00, durante uma abordagem a um ônibus da empresa Nordeste, que fazia a rota entre Foz do Iguaçu e São Paulo.

Durante a fiscalização no compartimento de cargas do ônibus, a equipe do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar (BPFron) detectou um forte odor de maconha em uma das malas. Após uma inspeção detalhada, foi confirmada a presença de aproximadamente 10 kg da substância, fracionada em 13 tabletes.

A proprietária da mala confirmou que havia pego a mala na rodoviária de Cascavel e que seu destino final era a rodoviária “Barra Funda” em São Paulo. Ela revelou que receberia R$ 1.500,00 pelo transporte da droga. A mulher foi presa em flagrante e, após a lavratura do Boletim de Ocorrência e contagem do ilícito na 2ª Companhia do 11º BPM, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Os bens apreendidos incluem uma mala de viagem avaliada em R$ 250,00, um aparelho celular Motorola no valor de R$ 600,00 e a substância entorpecente. O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 20.850,00. Durante a abordagem, não foi necessário o uso de algemas, conforme a súmula vinculante N° 11 do STF, pois a detida não ofereceu resistência e colaborou com a equipe policial. Todos os direitos constitucionais da acusada foram garantidos.

