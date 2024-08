Homem é preso após esfaquear professor de Ubiratã em Campina da Lagoa

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal com arma branca contra o conhecido professor Rivelino de Ubiratã na área rural de Campina da Lagoa na noite de domingo (04).

No local, a polícia localizou um homem que informou ter se desentendido com seu patrão e após ser “desaforado”, sacou o canivete e desferiu um golpe na região do umbigo da vítima.

Após ser atingido, a vítima conseguiu se deslocar até o hospital em Ubiratã, onde recebeu atendimento.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Campina da Lagoa. Foi apreendido ainda, uma espingarda Cal. 36 que estava na residência.

Resultado:

01 Masculino preso

01 Espingarda Cal. 36

01 Canivete

