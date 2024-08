Em fuga, traficante morre após bater caminhonete roubada na Região

Traficante morreu após bater caminhonete durante perseguição, na manhã desta quarta-feira (7), em Terra Boa, região Noroeste do Paraná.

A caminhonete roubada, carregada com 691kg de maconha, trafegava entre Goioerê e Maringá. Quando recebeu a ordem de parada dos policiais rodoviários federais, o motorista iniciou fuga em alta velocidade. Imagens, registradas pela equipe policial, mostram o condutor realizando manobras proibidas, como dirigir na contramão e pelo acostamento.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, no município de Terra Boa, na PR 323, o motorista se deparou com um “Pare e Siga”, perdeu o controle de direção e bateu de frente com um carro que estava parado. Parte da droga ficou espalhada pela rodovia e no mato.

O outro carro envolvido no acidente capotou, mas não houve feridos, pois o motorista estava do lado de fora e correu ao perceber que a caminhonete seguia em alta velocidade.

O motorista da caminhonete morreu no local, ele não usava cinto de segurança. A caminhonete havia sido roubada no início do mês de julho em Santa Catarina.

