Lista confirma que casal de Ubiratã estava no avião que saiu de Cascavel e caiu em SP

A empresária e fisiculturista Daniela Schulz Fodra e o esposo Hiales Carpine Fodra, Policial Rodoviário Federal e Engenheiro Agrônomo estavam a bordo do voo 2283 que saiu de Cascavel e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos. O casal estava a caminho dos Estados Unidos para uma competição.

O avião bimotor, modelo ATR-72, decolou no Aeroporto de Cascavel, por volta das 11h58.

O voo seguia para Guarulhos, em São Paulo. A empresa aérea responsável informou que na aeronave estavam quatro tripulantes e 58 passageiros. Infelimente, não houve sobreviventes do acidente.

Aproximadamente 1h10 após a decolagem, o avião caiu em Vinhedo, município no interior de São Paulo. Imagens mostram a aeronave sem controle e caindo em área urbana.

A Voepass Linhas Aéreas emitiu uma nota às 17h20 desta sexta-feira (09) confirmando a morte de 61 pessoas que estavam a bordo do voo 2283, que transportava 57 passageiros e 4 tripulantes. Todos faleceram no local do acidente, segundo as informações divulgadas pela companhia aérea.

