Corpos do casal Hiales Fodra e Daniela Schutz serão sepultados em Moreira Sales

Foi confirmado neste domingo, 10, que os corpos de Hiales Carpine Fodra e Daniela Schulz Fodra serão velados e sepultados em Moreira Sales. A previsão é que os corpos cheguem na cidade na terça (13) ou quarta-feira (14). O velório ocorrerá no salão paroquial, e a prefeitura decretou luto oficial.

Hiales Carpine Fodra era filho do ex-vice-prefeito de Moreira Sales, Ari Fodra, e da professora Ercília Carpiné Fodra. A morte prematura de Hiales e sua esposa, Daniela, causou grande comoção na cidade, onde Hiales era bastante conhecido.

Atualmente ele residia em Ubiratã com sua esposa, Daniela, que era fisiculturista, influenciadora digital e empresária.

Momentos antes de embarcar, Daniela compartilhou nas redes sociais que estava a caminho dos Estados Unidos para uma viagem com o marido, onde iria participar de uma competição.

Funeral Coletivo em Cascavel

Em Cascavel, cidade de onde saiu o voo que encerrou no trágico acidente, está sendo organizado um funeral coletivo. A prefeitura local prepara o Centro de Eventos, com mais de 14 mil metros quadrados, para as cerimônias fúnebres e pelo menos 21 das vítimas. Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) devem realizar o traslado dos corpos de São Paulo para Cascavel, onde os velórios e sepultamentos ocorrerão em data ainda a ser confirmada.

Com informações do Tribuna da Região

