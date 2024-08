Velório e sepultamento do casal Hiales e Daniela, vítima de queda de avião mobiliza Moreira Sales

Moreira Sales parou na manhã desta terça-feira, 13 para a despedida do casal Hiales Fodra e Daniella Schutz Fodra, que faleceram na queda do avião da Voepass.

Os corpos chegaram por volta das cinco horas e uma multidão já aguardava no Salão Paroquial da Igreja Matriz, onde aconteceu um breve velório.

Desde o início do velório, o local sempre ficou lotado de pessoas. Colégios liberaram os alunos para a despedida do casal que era muito conhecido em Moreira Sales. Hiales é filho do ex-vice-prefeito Ari Fodra.

Atualmente o casal residia em Ubiratã, onde Daniela tinha uma loja de roupas fitness.

O sepultamento de Hiales e Daniella aconteceu as 9 horas, no cemitério de Moreira Sales.

