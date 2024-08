Recém-nascido é encontrado abandonado em construção em Campo Mourão

Um bebê recém-nascido do sexo masculino, foi encontrado abandonado dentro de uma sacola, em uma obra em construção, na região do jardim Santa Cruz, próximo ao campus do Integrado.

A ocorrência foi registrada no final da tarde desta terça-feira, 20. De acordo com as informações apuradas no local, crianças que brincavam nas proximidades ouviram o choro do bebê e comunicaram uma moradora vizinha.

Após localizar a criança, a moradora teria acionado a Polícia Militar. Uma equipe foi ao local e constatou que o recém-nascido estava vivo e aparentemente bem de saúde. O Samu foi chamado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança para o hospital Santa Casa.

A polícia agora vai investigar para tentar encontrar a pessoa que abandonou o bebê. Há relatos de que uma mulher teria deixado a sacola com o recém-nascido no local, inclusive com sangue, indícios de que a mãe teria dado à luz há poucas horas.

