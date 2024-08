Eleições 2024 em Ubiratã: veja os candidatos a prefeito e a vereador

Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Ubiratã nas eleições municipais de 2024.

Ubiratã tem 2 candidatos a prefeito e 98 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:11 de quinta-feira (22).

Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Ubiratã

Nome do candidato Partido Número de urna Situação BACO PL 22 Concorrendo FABIO DALÉCIO PP 11 Concorrendo

Veja quem são os candidatos a vereador em Ubiratã

Nome do candidato Partido Número de urna Situação ADELINA DO SABÃO PP 11111 Concorrendo ADORA MEL PMB 35666 Concorrendo AFONSO MARTINS PRD 25112 Concorrendo ALESANDRA GUIMARÃES REPUBLICANOS 10800 Concorrendo ALEXANDRE SALES PRD 25123 Concorrendo AMELIA ARANHA PRD 25125 Concorrendo ANDRÉ GABIROBA MDB 15600 Concorrendo ANDREA DO PARQUE DAS FLORES CIDADANIA 23200 Concorrendo ANGELA DO NIL PT 13123 Concorrendo BADUINA PT 13234 Concorrendo BELÃO DO POVO PRD 25500 Concorrendo BERMAL PMB 35123 Concorrendo BORRACHA PRESSAO TOTAL CIDADANIA 23222 Concorrendo BRUNA RODRIGUES PMB 35022 Concorrendo BUGRÃO DA DIFUSORA REPUBLICANOS 10789 Concorrendo CABO CLEITON MDB 15190 Concorrendo CELY GONÇALVES MDB 15000 Concorrendo CHULA MDB 15123 Concorrendo CIDÃO DO LUX PSD 55100 Concorrendo CIRCINHO GOES PT 13025 Concorrendo DANIELI MORAES PL 22456 Concorrendo DEGA PSD 55555 Concorrendo DU CARMO PSD 55111 Concorrendo EDMUNDO DA SAÚDE PP 11230 Concorrendo EDUARDO ENCANADOR PT 13007 Concorrendo ELIELSON PL 22357 Concorrendo ELIZABETE LUCAS PMB 35678 Concorrendo EMERSON GEINHO REPUBLICANOS 10140 Concorrendo ENFERMEIRO RAFAEL DA SAÚDE PSD 55123 Concorrendo ERMENEGILDO BUFALO UNIÃO 44234 Concorrendo FABIANA MAIA PP 11288 Concorrendo FABIANO TRIVILIN DINIZ ADVOGAD PMB 35555 Concorrendo FELIPE FOGLIATTO PL 22000 Concorrendo FIO LAVA CAR PP 11555 Concorrendo GERALDO MAJELA PP 11250 Concorrendo HEITOR DO GAS CIDADANIA 23333 Concorrendo HELENA SEGURANÇA PP 11588 Concorrendo ISAIAS RODRIGUES MDB 15100 Concorrendo IVONETE SENETRA UNIÃO 44100 Concorrendo IZAAC UNIÃO 44640 Concorrendo JAIMINHO DO PT PT 13013 Concorrendo JARLEY ROCHA TATUADOR PSD 55222 Concorrendo JHONI BOMBEIRO COMUNITÁRIO PSD 55199 Concorrendo JOÃO LEBRE MDB 15678 Concorrendo JORGE TOZI DA SÃO JOÃO PMB 35035 Concorrendo JOSI MOLINA MDB 15150 Concorrendo JULIO CHAGAS PRD 25111 Concorrendo KATIANE ADOROOOO PSD 55678 Concorrendo KEVEN POMPONETE REPUBLICANOS 10190 Concorrendo LEANDRO CHACAL PRD 25100 Concorrendo LIDIANE COLOMBANI PL 22345 Concorrendo LU DALECIO PP 11023 Concorrendo LUIZ CUNHA PSD 55344 Concorrendo LUIZ FRATUCCI MDB 15777 Concorrendo LUIZ METALÚRGICO PSD 55000 Concorrendo MALU SILVA PRD 25333 Concorrendo MAMEDE VASCONCELOS UNIÃO 44680 Concorrendo MANCO VILA ESPERANÇA PL 22722 Concorrendo MÁRCIA JAPA UNIÃO 44567 Concorrendo MARCIO SHOYO CIDADANIA 23100 Concorrendo MARIA DO SALGADO CIDADANIA 23211 Concorrendo MARIA QUITERIA PRD 25200 Concorrendo MARLENE DA RECICLAGEM MDB 15111 Concorrendo MICHELE DO LOJÃO DO POVO REPUBLICANOS 10000 Concorrendo MILTON DA TORNEARIA REPUBLICANOS 10888 Concorrendo NARDO PT 13150 Concorrendo NETI NUNES UNIÃO 44345 Concorrendo ORLANDO WILL PRD 25000 Concorrendo PALITEIRO DO POVO REPUBLICANOS 10200 Concorrendo PATRICIA DA YOLANDA CIDADANIA 23000 Concorrendo PAULINHO DA SAÚDE PP 11333 Concorrendo PAULINHO ENCANADOR PT 13130 Concorrendo PAULO DA AMBULÂNCIA REPUBLICANOS 10100 Concorrendo PRÁDO JUNIOR UNIÃO 44333 Concorrendo PROFESSORA ADRIANE PT 13113 Concorrendo PROFESSORA CINTIA PSD 55012 Concorrendo PROFESSORA DÉBORA UNIÃO 44123 Concorrendo PROFESSORA HILDA BUENO PMB 35000 Concorrendo PROFESSORA MARLY MONSOCATTO REPUBLICANOS 10222 Concorrendo QUEVEDO PL 22222 Concorrendo ROGERIO DA FARMACIA REPUBLICANOS 10123 Concorrendo SADI CIDADANIA 23150 Concorrendo SANDRO PARAGUAI PT 13777 Concorrendo SARGENTO BENEDITO PMB 35190 Concorrendo SÉRGIO UEDA PL 22123 Concorrendo SILVIO DA CAMPESTRE PP 11123 Concorrendo TIAGO MUDANCA PT 13500 Concorrendo TONINHO DO POVO CAGA FOGO UNIÃO 44122 Concorrendo VALDECIR POPULAR POLACO PL 22122 Concorrendo VANESSA DA SAÚDE PL 22022 Concorrendo VITÃO DOMENE PL 22026 Concorrendo WILSON DA AMBULANCIA PP 11220 Concorrendo ZE DE MORAIS CIDADANIA 23123 Concorrendo ZÉ PEREIRA MDB 15030 Concorrendo ZELAO CIDADANIA 23111 Concorrendo ZICAO CIDADANIA 23456 Concorrendo ZUREIAS TAPECEIRO PMB 35222 Concorrendo ZYKA ENTREGADOR PMB 35999 Concorrendo

São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.

Fonte: G1 PR