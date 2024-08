Ajude o BUGRÃO da Rádio Difusora

Chave PIX 14319276949 (Leonor Campos Bueno de Castro – esposa)

O radialista José Arci Bueno de Castro, conhecido carinhosamente como o Repórter BUGRÃO da Rádio Difusora, usou sua rede social, para relatar um grave problema de saúde que está sofrendo. Ele precisará passar por uma cirurgia e pede a ajuda dos amigos e de toda comunidade.

Veja o relato.

“Venho através dessa Rede Social, relatar a minha vida nos últimos 45 dias .

Hoje, eu, o Bugrão da Rádio Difusora, infelizmente precisei renunciar a minha candidatura, por conta de meu quadro clínico, peço desculpas para meus eleitores, confesso que não foi fácil, mas necessário.

No dia 10/08/2024, comecei a ter alguns sintomas que não faziam parte de minha rotina,

esquecimento, falta de concentração, falta de coordenação motora e equilibrio .

Com muita atenção e carinho, no dia 17/08/2024 fui atendido pela estimada Dra. Célia Seiko Tanaka que logo me internou e pediu um exame de Tomografia .

Nesse exame apareceu uma lesão onde a Dra. Célia com seu conhecimento e sua sabedoria já revelou que seria um Tumor Cerebral .

Daí em diante fui encaminhado para o Hospital Ceonc, realizei outros exames e ontem passei pelo Hospital Uopeccan em Cascavel,

onde após consulta com Neurocirurgião, o mesmo concluiu que eu preciso, com muita urgência, de uma Cirurgia de Crânio com Monitorização Neurofisiológica que infelizmente não tem cobertura pelo SUS.

Nessa cirurgia será retirado grande parte do tumor, que irá para biópsia.

Após esse procedimento o Neurocirurgião irá determinar qual será o próximo passo, provavelmente tratamento Quimioterápico.

Todos, que me conhecem, sabem que sou uma pessoa simples e humilde, que não tenho condições financeiras para esse Procedimento Cirúrgico que provavelmente também serão necessário alguns dias de permanência em UTI.

Essa cirurgia terá o custo entre 70.000,00 a 80.000,00 (se tudo correr conforme previsto).

Nessa ocasião, peço a ajuda financeira de vocês para que eu possa enfrentar esse desafio em minha vida .

Desde já agradeço e conto com importante oração vocês !

Deus no comando sempre !”

Chave PIX 14319276949 (Leonor Campos Bueno de Castro – esposa)