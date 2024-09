PRF e PM apreendem mais de uma tonelada de maconha e 20 quilos de haxixe

https://www.instagram.com/reel/C_dAWvMpO1z/?igsh=MTdzeTJ4a3B3NXgyNg==

Em duas ações conjuntas entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná, mais de uma tonelada de maconha e 20 quilos de haxixe foram apreendidos nesta segunda-feira (02/09).

Na BR-272, próximo a Campo Mourão, os policiais apreenderam uma caminhonete equipada com um dispositivo para liberação de fumaça, usado para despistar a polícia em casos de fuga. O motorista fugiu por estradas rurais e arremessou o veículo em meio a mata, por onde escapou a pé.

Na caminhonete, que tinha placas clonadas e foi roubada em Guarujá-SP em setembro do ano passado, havia uma tonelada de maconha.

Em Toledo, na BR-163, foram apreendidos 251 quilos de maconha e 20 quilos de haxixe em automóvel, também com placas clonadas e que foi roubado em dezembro do ano passado, em Navegantes-SC. O motorista foi seguido, mas entrou em uma área de mata e abandonou o veículo com a droga, fugindo a pé.

