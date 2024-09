Como estudar inglês com pouco tempo disponível

Quer estudar inglês mas tem pouco tempo para isso? Então o nosso conteúdo é perfeito para você, pois vamos te dar várias dicas de como estudar inglês com pouco tempo disponível.

Com essas dicas, você vai conseguir realizar seu sonho de aprender inglês mesmo com uma agenda cheia. Além disso, nossas dicas podem até mesmo te ajudar a criar uma rotina de estudos mais eficiente.

Então, confira até o final do conteúdo e fique por dentro de como estudar inglês com pouco tempo disponível!

Mantenha uma rotina de estudos constante

A primeira dica de como estudar inglês com pouco tempo disponível é manter uma rotina de estudos constante. Ou seja, estude diariamente, mesmo que por poucos minutos ao longo do dia.

Isso porque, mantendo uma rotina de estudos diária, você consegue ter mais contato com a língua inglesa, o que facilita o seu desenvolvimento no idioma. Além disso, uma rotina diária de estudos garante que vai conseguir aprender algo novo, mesmo que seja uma palavra para o seu vocabulário.

Pode parecer pouco, mas pense: ao aprender uma nova palavra por dia, no final do mês são 30 palavras novas para o vocabulário, e em um ano são 365 novas palavras.

Use o idioma no cotidiano

A segunda dica de como estudar inglês com pouco tempo disponível é usar o idioma no seu cotidiano, mesmo fora das aulas do curso de inglês. Ou seja, esteja imerso no idioma no seu dia a dia, da forma que você puder.

Para isso, uma ótima opção é assistir filmes, séries e programas de TV em inglês, de preferência com legendas também em inglês. Outra opção é ouvir programas de rádio em inglês, que você pode ouvir enquanto realiza suas tarefas do cotidiano.

Além disso, colocar seus aplicativos e seus dispositivos em inglês também é uma forma de ter mais contato com o idioma mesmo quando não está estudando.

Mantenha a concentração

Se você tem pouco tempo disponível para estudar inglês, é essencial manter a concentração durante os seus estudos. Ou seja, se tem apenas 30 minutos diários para estudar, dedique esse tempo com toda a concentração e com todo o foco que você conseguir.

Para isso, uma dica é desativar as notificações no seu celular e no seu computador para aproveitar ao máximo o tempo que tem disponível.

Defina objetivos realistas

A quarta dica de como estudar inglês com pouco tempo disponível é definir objetivos realistas de acordo com a sua realidade. Ou seja, não adianta querer ficar fluente no idioma em um ano se você só pode estudar por 30 minutos diariamente.

Isso porque, ao definir um objetivo irrealista para a sua rotina vai te fazer ficar frustrado por não evoluir no ritmo que achava que deveria. Essa frustração pode afetar sua motivação de continuar aprendendo o idioma e até fazer com que você desista dos estudos.

Faça cursos específicos para o que quer aprender

A quinta dica de como estudar inglês com pouco tempo disponível é fazer um curso específico para o que você quer aprender. Por exemplo, se você quer aprender inglês para o mercado de trabalho, uma ótima opção é fazer um curso voltado para o assunto, onde você foca seu aprendizado no que precisa para conseguir uma promoção ou uma nova vaga de emprego.

Essa opção é perfeita se você tem pouco tempo e precisa encontrar uma forma de aprender o idioma de forma completa mesmo em meio a uma agenda cheia.

Use aplicativos para aprender mais sobre o idioma

A última dica de como estudar inglês com pouco tempo disponível é usar aplicativos para aprender mais sobre o idioma. Isso porque você pode usar esses aplicativos em qualquer lugar, basta usar seu celular.

Por exemplo, você pode usar um aplicativo de leitura para desenvolver seu vocabulário no idioma e até mesmo entender mais sobre gramática. Por outro lado, você pode usar um aplicativo voltado para a conversação no idioma para colocar tudo que aprendeu em prática.

Essas são ótimas opções tanto para você aumentar seu contato com o idioma quanto para aproveitar melhor seu tempo disponível.

Agora você já sabe como estudar inglês com pouco tempo disponível. Então que tal colocar tudo que aprendeu em prática para continuar evoluindo seus conhecimentos no idioma?