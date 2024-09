Três mortos e cinco feridos em acidente na BR 369 em Ubiratã

UM grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (15) na BR 369, em Ubiratã.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos, sendo CHEV/TRACKER 12T A PR, que seguia no sentido Cascavel-Campo Mourão, GM/ASTRA no sentido contrário.

Na tracker, quatro pessoas ficaram feridas e foram para o hospital. O veiculo ficou sobre a pista.

O Astra, após o impacto capotou e parou às margens da rodovia, nele estavam 4 ocupantes, um apresentou lesões leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Ubiratã. Os outros 3 ocupantes, entre elas uma criança de 9 anos, morreram no local.

As vítimas ainda não foram identificadas. Segundo informações as vítimas fatais e um ferido são da cidade de Mandaguaçu os outros feridos são do estado de São Paulo. Feridos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Ubiratã. A Defesa Civil, o SAMU e a PRF prestaram apoio ao atendimento no local.

No momento do acidente chovia bastante, o que pode ter contribuído para a ocorrência.

A rodovia ficou interditada e o tráfego de veículos foi desviado pelo acostamento.

IML e perícia da polícia científica no local para os procedimentos cabíveis.