Como é feito a cremação de um corpo? Processo e Procedimentos!

A cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas através da queima. Essa prática tem uma longa história e era utilizada por gregos e romanos como parte de suas tradições. Hoje, continua sendo uma opção popular em diversas culturas e religiões ao redor do mundo.

No Brasil, o processo de cremação envolve algumas etapas importantes. O corpo precisa ficar ao menos 24 horas numa câmara fria após ser liberado pelo hospital ou IML conforme a Lei Federal n.º 6.015. Após isso, é colocado em um caixão ecológico, sem verniz ou tintas para evitar contaminação ambiental.

Durante a cremação, o corpo é incinerado em um forno crematório com temperaturas extremamente altas. O calor intenso seca o corpo, vaporizando os tecidos moles e calcificando os ossos, que se desintegram em pequenos pedaços. Leia mais sobre como funciona o processo de cremação e por que ele é uma escolha cada vez mais comum.

O Processo da Cremação

A cremação é um procedimento funerário que envolve várias etapas, desde a preparação e autorização legal até a destinação final das cinzas. Todo o processo é realizado de maneira higiênica e respeitosa, com atenção às leis e regulamentações pertinentes.

Preparação Inicial e Legislação

O primeiro passo no processo de cremação é a preparação inicial, que inclui o registro da vontade de ser cremado em cartório. Após a morte, a família deve obter a certidão de óbito e, em alguns casos, pode ser necessária uma autorização judicial.

O corpo é então preparado, removendo itens como marca-passos, que podem causar explosões durante a cremação. Em casos de morte violenta, um médico legista deve liberar o corpo. A funerária também oferece assistência funerária para a documentação necessária e outros preparativos. O corpo é mantido em uma câmara de resfriamento enquanto todos os documentos são finalizados.

A Cremação e suas Etapas

Com a documentação em ordem, o corpo é colocado em um caixão específico para a cremação. O caixão é então levado para a câmara de cremação. O processo de cremação inicia-se com o corpo em um forno, que atinge temperaturas de cerca de 900 °C a 1000 °C.

Os tecidos e líquidos orgânicos são evaporados, deixando apenas ossos e partículas inorgânicas. Em aproximadamente duas horas, os ossos restantes são reduzidos a fragmentos, os quais são então resfriados e passados por um moinho.

Para as famílias que se preocupam com o meio ambiente, a cremação oferece uma alternativa mais sustentável em comparação ao sepultamento tradicional, ao minimizar a decomposição.

Destinação Final das Cinzas

Após a cremação, as cinzas são coletadas e colocadas em uma urna. A família pode então decidir o destino das cinzas, que pode incluir o armazenamento em cemitérios, columbários, ou em casa.

Algumas famílias optam por espalhar as cinzas em locais significativos, oferecendo uma maneira personalizada de despedida. Uma cerimônia ou velório pode ser realizado para celebrar a vida do falecido. Este processo é fundamental para proporcionar um momento de despedida e conforto aos entes queridos.

Aspectos Culturais e Ambientais da Cremação

A cremação, uma técnica funerária milenar, possui implicações culturais variadas e é amplamente reconhecida por seus benefícios ambientais.

Cremação nas Diferentes Culturas e Religiões

A prática da cremação é comum em muitas culturas e religiões, cada uma com seus próprios costumes e rituais. Na Índia, os hindus tradicionalmente utilizam piras ao ar livre para a cremação de seus parentes, uma prática que remonta aos tempos antigos. No ocidente, a cremação é realizada em fornos crematórios, com técnicas que garantem um controle sanitário adequado.

No cristianismo, a aceitação da cremação tem crescido, embora ainda existam denominações que preferem o sepultamento. Entre os judeus, a cremação é raramente praticada, pois muitos seguem preceitos religiosos que favorecem o sepultamento. Religiões orientais, como o budismo e o xintoísmo, preferem geralmente a cremação, acreditando na liberação espiritual através do processo.

Benefícios Ambientais e Aspectos Legais

A cremação é reconhecida por ser uma prática mais ecológica comparada ao sepultamento tradicional. Ao contrário dos cemitérios que necessitam de grandes áreas de terra, a cremação reduz a ocupação do solo e minimiza o risco de contaminação do solo e da água pelo uso de óxidos de cálcio e outros materiais. Além disso, os procedimentos modernos utilizam técnicas para minimizar a emissão de poluentes gerados nos fornos crematórios.

A legislação em países como Itália e na maioria da Europa exige a declaração de óbito e outros pré-requisitos para realizar a cremação, garantindo assim o controle sanitário e a conformidade com as normas ambientais. Este cuidado se estende à remoção e ornamentação dos restos mortais, sendo reduzidos a vestígios inorgânicos, frequentemente chamados de cinzas ou cremains.