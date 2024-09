O que devo saber antes de comprar um óculos de grau?

Comprar um óculos de grau vai além de escolher um acessório que corrija a visão. É um investimento em saúde e bem-estar, já que ele será um companheiro constante no dia a dia.

Seja para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, diversos fatores precisam ser considerados antes de tomar a decisão final. Abaixo, destacamos os principais pontos que devem ser levados em conta ao comprar óculos de grau, desde a consulta oftalmológica até a escolha das lentes e armações.

Consulta com o oftalmologista

O primeiro passo é agendar uma consulta com um oftalmologista de confiança. Muitas pessoas adiam esse momento e acabam utilizando óculos antigos ou comprando sem a devida prescrição médica, o que pode piorar os problemas de visão. O oftalmologista realizará exames detalhados, verificará se há alterações na sua visão e prescreverá a receita adequada para o seu caso.

Mesmo que você não sinta grandes alterações visuais, é recomendável fazer consultas regulares, pois alguns problemas podem não ser percebidos de imediato. A consulta garantirá que os óculos de grau tenham a graduação correta e se ajustem às suas necessidades visuais.

Entendendo sua receita

Após a consulta, você receberá uma receita oftalmológica que indicará o grau de correção necessário para cada olho. Essa receita traz informações importantes, como:

Esfera (Esf): Indica se você tem miopia (visão curta) ou hipermetropia (visão longa). Valores negativos indicam miopia, e valores positivos, hipermetropia.

Indica se você tem miopia (visão curta) ou hipermetropia (visão longa). Valores negativos indicam miopia, e valores positivos, hipermetropia. Cilindro (Cil): Refere-se ao astigmatismo, um problema que distorce a visão devido à curvatura irregular da córnea.

Refere-se ao astigmatismo, um problema que distorce a visão devido à curvatura irregular da córnea. Eixo (Eixo): Relaciona-se à orientação do astigmatismo no olho.

Relaciona-se à orientação do astigmatismo no olho. Adição (Add): Usada principalmente para pessoas com presbiopia, indicando o grau adicional para visão de perto.

Compreender esses termos é fundamental, pois cada um influencia diretamente na escolha das lentes que você utilizará. A dica é sempre verificar se a ótica está utilizando a receita corretamente.

Escolha das lentes

As lentes são a parte mais importante do óculos de grau, sendo responsáveis pela correção visual. Elas podem ser feitas de diferentes materiais, e cada um tem suas vantagens:

Lentes de vidro: São mais resistentes a arranhões, mas são pesadas e podem quebrar facilmente.

São mais resistentes a arranhões, mas são pesadas e podem quebrar facilmente. Lentes de policarbonato: Leves e altamente resistentes a impactos, são ideais para crianças e para quem pratica atividades físicas.

Leves e altamente resistentes a impactos, são ideais para crianças e para quem pratica atividades físicas. Lentes de resina (CR-39): São as mais comuns, oferecendo bom equilíbrio entre peso e resistência.

São as mais comuns, oferecendo bom equilíbrio entre peso e resistência. Lentes de alto índice: Indicadas para quem tem graus altos, pois são mais finas e leves.

Além do material, é importante considerar os tratamentos adicionais que podem melhorar a experiência de uso:

Antirreflexo: Reduz reflexos de luz, melhorando a visão em ambientes claros ou ao dirigir à noite.

Reduz reflexos de luz, melhorando a visão em ambientes claros ou ao dirigir à noite. Fotossensível: Lentes que escurecem quando expostas ao sol, dispensando o uso de óculos de sol.

Lentes que escurecem quando expostas ao sol, dispensando o uso de óculos de sol. Blue Light (luz azul): Protege contra a luz emitida por telas de computador e smartphones, indicada para quem passa longos períodos diante dessas telas.

A escolha da armação

A armação dos óculos também é fundamental, tanto para o conforto quanto para a estética. A escolha deve equilibrar estilo e funcionalidade. Aqui estão algumas dicas para selecionar a armação ideal:

Material: As armações podem ser de metal, acetato, plástico ou titânio. Cada material tem suas características. Armações de metal são elegantes e discretas, mas podem ser menos resistentes. Já as de acetato são mais robustas e oferecem uma grande variedade de cores e estilos.

As armações podem ser de metal, acetato, plástico ou titânio. Cada material tem suas características. Armações de metal são elegantes e discretas, mas podem ser menos resistentes. Já as de acetato são mais robustas e oferecem uma grande variedade de cores e estilos. Tamanho e ajuste: O óculos deve se ajustar bem ao rosto, sem apertar as laterais e sem cair ao se inclinar. Verifique se as hastes estão ajustadas à largura do rosto e se o apoio nasal oferece conforto.

O óculos deve se ajustar bem ao rosto, sem apertar as laterais e sem cair ao se inclinar. Verifique se as hastes estão ajustadas à largura do rosto e se o apoio nasal oferece conforto. Estilo: O formato do rosto influencia bastante na escolha da armação. Pessoas com rostos redondos podem optar por armações retangulares para criar contraste, enquanto quem tem o rosto quadrado pode preferir modelos arredondados para suavizar as linhas.

Adaptação e manutenção

Depois de escolher o óculos de grau, é normal passar por um período de adaptação. Isso é ainda mais comum para quem está usando óculos pela primeira vez ou mudando significativamente o grau. A dica é usar os óculos regularmente para acelerar esse processo.

Cuidados regulares também são essenciais para prolongar a vida útil do óculos. Lave as lentes com água corrente e sabão neutro, evitando produtos abrasivos que possam riscar a superfície. Além disso, sempre guarde os óculos em um estojo rígido para protegê-los de quedas ou danos.

Custo-benefício

Os óculos de grau variam de preço de acordo com a marca, o material da armação e os tipos de lentes. Não necessariamente os óculos mais caros são os melhores para o seu caso. O ideal é avaliar a qualidade das lentes e escolher uma armação que combine conforto, durabilidade e estilo.

Muitas óticas oferecem pacotes promocionais, como a inclusão de tratamentos nas lentes ou descontos na armação. No entanto, é importante verificar a qualidade do produto, pois um preço muito abaixo da média pode indicar materiais de baixa durabilidade.

7. Verifique as políticas de troca e garantia

Outro ponto importante é verificar as políticas de troca e garantia da ótica. Óculos de grau são itens pessoais e, muitas vezes, é necessário ajustá-los após o uso. Algumas óticas oferecem ajustes gratuitos por um período após a compra. Além disso, é essencial saber se há garantia contra defeitos de fabricação, tanto para as armações quanto para as lentes.

Comprar óculos de grau requer atenção a detalhes que vão além da estética. Desde a escolha das lentes corretas, baseadas na receita oftalmológica, até a armação ideal que combine conforto e estilo, todos esses fatores contribuem para uma experiência de uso satisfatória. Investir em um óculos de qualidade, com lentes adequadas e um bom ajuste, fará toda a diferença no seu bem-estar e saúde visual.