Região chega a 29 casos de dengue em onze municípios

A região da Comcam contabiliza 29 casos de dengue desde o final de julho, em 11 municípios. São três confirmações a mais que no boletim divulgado semana passada pela Secretaria de Estado da Saúde.

Na área da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Barbosa Ferraz continua liderando, com 9 casos. Na sequência estão Goioerê e Moreira Sales, ambos com quatro.

Com três registros positivos aparece Moreira Sales, seguido de Quinta do Sol e Terra Boa, ambos com dois. Com um caso, além de Campo Mourão, aparecem: Altamira do Paraná, Araruna, Quarto Centenário e Ubiratã.

PARANÁ

À nível estadual, o novo informe semanal da dengue registrou mais 264 casos da doença sem nenhum óbito na última semana.

Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 19.586 notificações e 2.460 casos confirmados, sem mortes.

No total, 339 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 209 possuem casos confirmados.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.

.