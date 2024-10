Entregador é preso acusado de estuprar mulher em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná por intermédio da Delegacia da Mulher de Campo Mourão, com apoio da 16° Subdivisão Policial, realizou a prisão de um homem de 26 anos, suspeito de praticar estupro contra uma mulher de 24 anos.

O crime ocorreu nesta quinta-feira, na região do jardim Bandeirantes quando o indivíduo, que trabalha de entregador de encomendas teria ido até a residência e aproveitou que a vítima estaria sozinha no local para cometer o estupro, dentro do banheiro da casa.

De posse das informações, agentes da 16° Subdivisão Policial de Campo Mourão iniciaram as buscas pelo criminoso. O caminhão utilizado por ele na entrega foi localizado no centro da cidade.

Os policiais fizeram a abordagem e o identificaram pelas iniciais D.D.O., de 26 anos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil onde segue à disposição da justiça.