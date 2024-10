Policial civil e marido morrem em acidente na BR 369

A policial civil Adriana Gonçalves e o marido Frederiko Carnasciali dos Santos Filho, ambos de 42 anos, morreram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (10), no quilômetro 95 da BR 369, em Cornélio Procópio.

O carro em que estavam, um Corolla, com placas de Assaí, saiu da pista e bateu contra uma árvore. De acordo com a PRF, chovia no momento do acidente.

Adriana viajava para um evento em Cornélio Procópio em que receberia a medalha de bronze por completar 10 anos na PCPR.

Compareceram ao local o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IML e PRF.