Ranking americano das piores comidas brasileiras revolta pessoas e chefes de cozinha na internet

TasteAtlas mapeia e rankeia receitas culinárias ao redor do mundo. Entretanto, os brasileiros discordam dos resultados na internet.

O portal TasteAtlas é uma plataforma colaborativa de gastronomia, que reúne pratos, receitas e ingredientes de todo o mundo desde 2018. O mapa do site permite buscar pratos típicos de diferentes destinos a partir da região.

Além disso, com base em avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, o TasteAtlas calcula a média e divulga as classificações. Entretanto, o ranking não conquistou os brasileiros, especialmente por gerar polêmica com a colocação de alguns pratos.

Os paulistas discordam da colocação do Cuscuz Paulista porque foi o prato brasileiro com pior colocação no portal. Entretanto, fato é que as notas variam de 0,5 até 5; e o prato do sudeste obteve nota 2,8. Os goianos também se revoltaram ao saber que a segunda pior colocação é do Arroz com Pequi, com nota 3,1.

Conforme apurado em matéria do portal O Globo, o chef Thiago Castanho aponta que a lista é feita por pessoas de fora, que não compreendem a cultura do país.

“Isso não faz as pessoas se interessarem pelos pratos, pelo contrário, afasta. A maniçoba, por exemplo, tem uma cultura enorme por trás. Reúne traços indígenas, africanos e europeus”, disse ele.

Confira os melhores e piores pratos brasileiros, segundo o ranking do TasteAtlas.

Os melhores colocados:

(Prato : avaliação do portal Taste Atlas)

Picanha: 4.7 Contrafilé: 4.7 Churrasco: 4.6 Pão de Queijo: 4.6 Fraldinha: 4.6 Escondidinho: 4.5 Moqueca: 4.5 Jabuticaba: 4.5 Maminha: 4.5 Bombocado: 4.5 Filet Mignon: 4.5 Alcatra: 4.5 Costela: 4.5 Tutu de Feijão: 4.5 Tacacá: 4.5 Moqueca Baiana: 4.5 Queijo Canastra: 4.5 Pudim de Leite Condensado: 4.4 Coxinha: 4.4 Pastel: 4.4 Mousse de Maracujá: 4.4 Baião-de-dois: 4.4 Feijão Tropeiro: 4.4 Bobó de Camarão: 4.4 Pavê: 4.4 Cartola: 4.4 Aratù: 4.4 Feijoada: 4.3 Caipirinha: 4.3 Açaí: 4.3 Bolo de Brigadeiro: 4.3 Beijinho: 4.3 Brigadeiro: 4.3 Queijo Minas: 4.3 Vaca Atolada: 4.3

Os piores colocados:

Cuscuz Paulista: 2.8 Arroz com Pequi: 3.1 Acém: 3.1 Paleta: 3.2 Maria-mole: 3.3 Lagarto: 3.3 Sequilhos: 3.5 Sagu: 3.5 Tareco: 3.5 Coxão Mole: 3.5 Ostra ao bafo: 3.5 Pé-de-moleque: 3.6 Quibebe: 3.6 Músculo: 3.6 Patinho: 3.6 Maniçoba: 3.6 Peito: 3.6 Sanduíche de mortadela: 3.7 Salada de maionese: 3.7 Cajuzinho: Salpicão de frango: 3.7 Abará: 3.7 Caldo de piranha: 3.7 Biscoito de polvilho: 3.8 Canjica: 3.8 Mocotó: 3.8 Bolo formigueiro: 3.8 Caruru: 3.8 Pato no tucupi: 3.8 Pamonha: 3.9 X-Tudo: 3.9 Galinhada: 3.9 Casadinhos: 3.9 Barreado: 3.9 Creme de papaya: 3.9

TasteAtlas

O portal reúne 50.374 especialistas em comida, 23.920 restaurantes autênticos, 6.407 ingredientes locais e 11.240 pratos tradicionais. De acordo com a apresentação do projeto no próprio portal, se trata de uma “enciclopédia de sabores, um mapa mundi de receitas tradicionais”.

Eles destacam que muito além dos pratos mais populares, eles também optaram por catalogar “os sabores e aromas esquecidos de cada cidade, região e vilarejo”.

Fonte: https://www.jornalopcao.com.br/