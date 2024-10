Batida entre carros deixa três mortos na BR-272 em Campo Mourão

https://www.instagram.com/reel/DBG0PPeux8-/?igsh=MTVpMHRlb3dyMGsxcQ==

https://www.instagram.com/reel/DBG0PPeux8-/?igsh=MTVpMHRlb3dyMGsxcQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Grave acidente de trânsito deixa três mortos na BR-272, em Campo Mourão. A batida aconteceu na noite de domingo (13).

A colisão frontal envolveu Gol, com cinco ocupantes e uma EcoSport, com apenas o motorista como ocupante.

As vítimas que morreram foram identificadas como Tatiane Coelho da Silva, de 36 anos, que conduzia o Gol; sua prima Lucimara Cardoso Bravo, de 30 anos, que era passageira; e Matias da Costa, de 65 anos, motorista da EcoSport.

Além das mortes, uma menina de 12 anos sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser entubada no local. Outra criança, de 10 anos, também sofreu lesões graves, incluindo uma fratura exposta. Uma adolescente de 16 anos, que também estava no Gol, foi socorrida com ferimentos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Federal interditou os dois sentidos da pista durante o atendimento da ocorrência. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.

IMAGENS: Carlos Dutra

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.