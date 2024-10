MÃE É PRESA APÓS TORTURAR FILHO COM CHICOTE NO PARANÁ

Uma mulher foi presa pela Guarda Municipal (GM) no início da tarde desse sábado (12) após agredir intensivamente o próprio filho (12 anos) na casa onde moram, no Jardim Paulista, em Arapongas.

A GM foi acionada ao local pelo pai do garoto, que mora em Itapema/SC. O filho ligou para ele afirmando que estava sendo agredido pelo namorado da mãe.

Os guardas municipais foram ao endereço e conversaram com a mãe, que confessou ter agredido o filho com chicote. Segundo a GM, ela também afirmou que o namorado – lutador de artes marciais – havia agredido o menino com socos e chutes.

A vítima estava com marcas de agressões na cabeça, orelha, rosto, braços, costas, pescoço e pernas. Uma equipe do Samu foi chamada e encaminhou o garoto Hospital Santa Casa. Também foi acionado o Conselho Tutelar, que acompanhou o atendimento dele.

A mulher foi presa e encaminhada à delegacia. O namorado dela, por sua vez, não foi encontrado.

Texto e foto: reprodução/TN Online

