Corpo de jovem de 24 anos é encontrado entre Nova Aurora e Cafelândia

O município de Nova Aurora, localizado no interior do estado, foi palco de um crime brutal na tarde de ontem. A vítima, Elton da Silva Mendes, de 24 anos, foi encontrada morta por moradores da comunidade Alto Iguaçuzinho, próxima à divisa com Cafelândia.

Por volta das 13 horas, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. Devido ao estado do corpo, não houve necessidade do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Civil de Nova Aurora assumiu as investigações e, no local do crime, encontrou três cápsulas de pistola 9 mm e um projétil. O corpo foi reconhecido por um primo da vítima, através das tatuagens, como sendo de Elton Mendes, também conhecido na região como Eltinho.

A perícia, realizada pela polícia científica, confirmou as informações sobre as munições e identificou cinco perfurações no corpo da vítima: duas nos braços, uma no pescoço e duas nas costas, próximas ao ombro. Ainda não foi possível confirmar se essas perfurações são de entrada ou se as balas teriam transpassado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo para a realização de exames adicionais. A Polícia Civil segue com as investigações do caso, que estão sob segredo de justiça.

Com informações de GR Notícias.