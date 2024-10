Corpo de jovem desaparecida há três anos é encontrado enterrado em Goioerê



Os agentes da Polícia Civil encontraram o corpo de Luana de Souza Ramos, desaparecida há três anos, desde sete de outubro de 2021, em Goioerê, no centro-oeste do Paraná. Os restos mortais estavam em uma fossa de pelo menos seis metros de profundidade no distrito de Jaracatiá.

As ações dos policiais contaram com a participação do suposto autor do crime. Na época do crime, Luana saiu de sua casa por volta das 22h para se encontrar com um rapaz em uma praça e nunca retornou.

O indivíduo confessou o crime e levou os policiais até o terreno em que enterrou o corpo de Luana. A Prefeitura disponibilizou as máquinas para as buscas. Os restos mortais encontrados serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama para que ocorra a identificação oficial.