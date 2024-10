Criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DBJXdAVs9NQ/?igsh=MTBvaGgyNHpsYTJycA==

A criança de 9 anos matou mais de vinte animais em Hospital Veterinário de Nova Fátima, no norte do Paraná. O caso aconteceu no último domingo (13).

Câmera de segurança registrou quando o menino entra no hospital, que teve a ‘fazendinha’ inaugurada há poucos dias. Vinte e três animais foram mortos com crueldade. Três porquinhos da índia e 20 coelhos foram arremessados contra a parede e alguns deles tiveram as patas arrancadas. Além dos animais mortos, outros foram encontrados soltos pelo local.

No vídeo, o menino aparece pulando o cercado com seu cachorro e correndo no quintal do hospital. A criança fica cerca de 40 minutos no local.

A dona da ‘fazendinha’ percebe a movimentação pela câmera de monitoramento, vai até o local e se depara com os coelhos mortos. Nas imagens de imediato ela identificou que tratava-se de uma criança.

A Polícia Militar foi acionada pela proprietária do hospital, compareceu ao local e realizou o registro da ocorrência. A Polícia Civil foi informada do caso e segue com as investigações.

A criança foi identificada, o Conselho Tutelar foi informado e as medidas foram tomadas.

“Como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais. O Boletim de Ocorrência e outras informações foram repassados ao Conselho Tutelar”, diz Polícia Civil.

