Pescador de 45 anos é encontrado morto as margens do Rio Piquiri

Um pescador de 45 anos foi encontrado morto na quinta-feira, 18, às margens do Rio Piquiri, perto do distrito de Joia, em Quarto Centenário. Quem encontrou o corpo foi sobrinho da vítima, que estava pescando com ele.

O sobrinho informou que passou a tarde pescando com o tio e o deixou às margens do rio, perto da estrada da Figueira, e foi arrumar as tralhas de pesca. Quando retornou encontrou o tio deitado, com a barriga para cima, com sinal de vômito e uma garrafa de vinho ao lado.

Como no local não pega telefone celular, o sobrinho foi até o distrito de Joia pedir ajuda. Uma enfermeira do posto de saúde foi ao local e atestou o óbito, sendo acionada a equipe da Polícia Militar.

A equipe da Polícia Civil também esteve no local e solicitou a realização de perícia, com o IML de Umuarama sendo acionado para recolher o corpo e realizar os exames de necropsia, que irão indicar a causa da morte.

Informações são do Goionews