Homem é executado com vários disparos de arma de fogo em Ubiratã

Na noite desta sexta-feira (18), por volta das 23h, a Polícia Militar de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na Rua Floriano Peixoto, área central da cidade. A esposa da vítima, que fez a denúncia, relatou que um indivíduo invadiu a residência e efetuou vários disparos de arma de fogo contra seu marido, identificado como Samuel Pereira Pinto de 57 anos.

De acordo com a solicitante, o marido estava no quarto no momento do crime. Após os tiros, ela fechou a porta do quarto e acionou a polícia. Ao chegar ao local, os policiais encontraram cápsulas de munição espalhadas pelo chão, sinais de perfurações por projétil de arma de fogo no corpo da vítima e muito sangue. A equipe da Polícia Militar imediatamente isolou a área e notificou a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para dar início às investigações.

Segundo o relato da esposa, o autor do crime era um rapaz vestindo uma blusa azul e capuz. Ele entrou na residência, perguntou pela localização da vítima e, ao chegar ao quarto, questionou se o homem possuía uma arma de fogo. Logo em seguida, efetuou os disparos e fugiu.

O local possui câmeras de segurança, cujas imagens foram entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação do criminoso. Enquanto isso, equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamentos pela região na tentativa de localizar o autor do crime. A remoção do corpo foi feita após a chegada das autoridades competentes.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Fonte: @11bpm2cia.pmpr

