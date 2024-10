Container tomba sobre van e mata nove atletas no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DBYsBeOufR_/?igsh=MWtvem5wOWhzcjVpZQ==

https://www.instagram.com/reel/DBYsBeOufR_/?igsh=MWtvem5wOWhzcjVpZQ==

Siga nosso Instagram: @ubirataonline_oficial

Grave acidente deixa nove atletas de Pelotas mortos na BR 376, em Guaratuba. O acidente aconteceu no km 665, a noite de domingo (21), e envolveu caminhão carreta e van com onze pessoas.

O caminhão conduzido pelo homem, de 30 anos, bateu na traseira da van deixando nove pessoas mortas, todos jovens atletas Pelotas. O motorista do caminhão carreta não se feriu.

Após a batida, a van rodou e foi arrastada pela carreta para fora da pista, tombando sobre ela.

Os ocupantes da van são atletas adolescentes de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vinham de São Paulo com destino a Pelotas. As vítimas participaram de uma competição em São Paulo, segundo a polícia.

Um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville.

Os corpos encontrados serão encaminhados ao IML em Curitiba para identificação. No momento, a pista está interditada no sentido Santa Catarina para as operações de resgate e levantamento da carga. A polícia continua a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.