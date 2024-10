Motociclista de 25 anos morre após colisão contra carreta na BR 272 em Campo Mourão

Um motociclista, identificado por José Agenor Smolak Cordeiro, 25 anos, morreu em um trágico acidente na manhã desta segunda-feira, 21, na rodovia BR-272 entre Campo Mourão e Farol. A moto que ele conduzia bateu de frente com uma carreta.

O impacto com a carreta causou a separação de vários membros do corpo, uma cena chocante para quem passava pelo local. A motocicleta ficou destruída.

O motorista da carreta parou e relatou para as equipes policiais que a moto vinha em sentido contrário com o condutor deitado sobre o veículo. Após perder o controle da direção ele veio de encontro com a carreta sendo inevitável a colisão.

O Samu chegou a ser acionado, mas não havia nada a ser feito. Equipes da Polícia Civil e Cientifica também estiveram no local para os procedimentos periciais e liberação do corpo ao IML.