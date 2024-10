Com a bunda de fora, motorista é carregado após sofrer acidente em Cascavel

https://www.instagram.com/reel/DBY9LIoOK7G/?igsh=MWR3MG0xajZ6d3NwOA==

A situação inusitada aconteceu após um acidente de trânsito na esquina das ruas Agostinho Dos Santos e Vinicius Morais, em Cascavel. A fuga foi registrada em vídeo por uma testemunha.

De acordo com as informações, o Gol subiu à calçada atingindo uma mureta de proteção em frente a uma loja e um poste.

O vídeo capturado pela testemunha apresenta cenas inusitadas. Duas pessoas são vistas carregando o motorista do Gol, que está visivelmente embriagado. Em meio à confusão, acaba perdendo as calças e fica em uma situação constrangedora diante da câmera.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência. Os policiais realizaram os levantamentos cabíveis para apurar as circunstâncias do acidente e as possíveis responsabilidades.

