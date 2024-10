Homem não aceita fim de relacionamento e fere mulher e irmão com facão em Ubiratã

A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Benjamin Constant, quando foi abordada por uma mulher toda coberta de sangue e tapando a região da nuca com uma toalha.

De imediato, a equipe prestou apoio a Vitima até a Santa Casa de Ubiratã, onde foi prontamente atendida pela equipe médica.

Questionada sobre o que teria acontecido, ela relatou que seu ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento, e que, na data de hoje, enquanto a vitima confraternizava com alguns amigos em frente sua residência, seu ex cônjuge, desferiu contra ela um golpe de facão na região da nuca.

No local dos fatos, estava também o irmão do autor. Enquanto agressor tentava contra a vitima, seu irmão tentou intervir e foi golpeado com o facão por duas vezes, sendo uma no bíceps do braço esquerdo e uma no ombro direito. Ainda, relatou que seu ex teria proferido diversas ameaças contra a ela, e que o objetivo dele seria acabar com a vida da vitima.

Após o ocorrido, o agressor teria se evadido em um veículo corsa, de cor vermelha, tomando rumo ignorado.

A equipe questionou a vítima sobre possíveis locais em que o autor poderia estar para que fosse feita diligências no intuito de encontrá-lo, sendo, inclusive, localizado o veículo na casa da mãe do autor. Porém, ele não se encontrava na residência. Questionada a mãe a respeito do paradeiro dele, ela relatou que ele teria chegado à residência, visivelmente nervoso, relatando: “fiz cagada!”. Então, deixou o veículo na residência e logo em seguida, saiu do local, não informando pra onde iria.

A equipe realizou buscas no veículo na tentativa de localizar o facão possivelmente utilizado no local dos fatos, porém não foi logrado êxito nas buscas.

