Jogos mentais e esforços para a tortura psicológica – Alerta

As relações tóxicas ou abusivas são caracterizadas pelos constantes esforços para minar as forças das suas vítimas nos cenários de interesse dos seus algozes, ou seja, os predadores emocionais. Você pode ter neste momento alguém tóxico bem próximo a você, faça um minuto de silêncio e logo, logo, identificará! Tem atitudes bem disfarçadas de carinho e afeto, cuidado, são laços, quando você se sentir à vontade, já estará num composto de amarração sem cordas físicas, mas mentais. Identificou agora?Não se assuste, finja que você não sabe.

Essas ações podem ser notadas nas relações afetivas dentro e fora da família, entre aqueles que se opõe por um motivo específico ou não, pois pode ser um motivo torpe ou simplesmente voluntário, detentor de mania de perseguição. Sim, existem muitos no mundo. Uma dica suave para a sua saúde mental, como elas possuem fortes características de pessoas passionais e autodestrutivas, não se aventure a bater de frente, não faça isso, simplesmente, respire, relaxe e restaure-se! Confie em Deus, como diz Roberto Carlos, “…as coisas mudam de lugar e o sol renasce com as manhãs..”.

Em algum momento da sua vida acredite, você já esteve em algum destes cenários geralmente a partir de pessoas que dedicaram a se aprofundar na sua vida pessoal ou que já possui conhecimento prévio a seu respeito. E, para ter alguma sensação de propriedade ou domínio das informações a seu respeito, promovem monitoramentos diversos das suas mais diversas rotinas. Ainda não consegue identificar alguém que fez ou faz isso com você?

Geralmente nos primeiros momentos, as vítimas desaceleram, desacreditam nos seus potenciais reais, decai emocionalmente, podendo vir a ter desequilíbrios orgânicos, como tremores, náuseas, desarranjos intestinais, choros em diversos momentos por conta do medo.

Afinal, elas não sabem de onde partem as flexas, mas quando tais algozes acreditam que os seus métodos não estão sendo eficazes, buscam se aproximar mais das vítimas. É neste momento que muitos que promovem tais ataques passionais, não suportariam os seus próprios golpes, uma vez que outros fizessem com elas. Novamente, respire, relaxe, “…as coisas mudam de lugar..”.

No entanto, quando elas restauram mesmo que parcialmente as suas forças, um grande vulcão entra em atividade silenciosa. A sua terra interna se reorganiza e você ergue a sua cabeça e continua a seguir o seu caminho, Deus é contigo, confie. Estes, são momentos únicos, pois favorecem o fortalecimento da sua dignidade humana e seus reais valores presentes em seus mapas mentais.

Um dos mecanismos mais utilizados para consolidar os seus propósitos no campo do uso e do abuso destes métodos são: As táticas de saturação de forças, nas quais tais predadores emocionais dão prioridade ao enfraquecimento de possíveis crenças que a vítima possua.

Entre elas, podemos dar especial destaque as ações de descrédito nas relações sociais – se apoiando em narrativas injuriosas, falsos testemunhos e concentração de esforços para o fechamento de portas que possibilitem gerar visibilidade, reconhecimento e entrega de valor em qualquer ordem ou nível para as suas vítimas.Quem nunca teve um hater (perseguidor) por perto em sua vida?

As vítimas de cenários com tal caracterização devem buscar concentrar relevante esforço interior com total perspicácia,no sentido de alcançar níveis emocionais jamais atingidos antes em termo de maturidade.Quem são estes possíveis personagens em nossas vidas?

Não se esqueçam, elas são familiares controladores, narcisistas, ex parceiros relacionais, chefes abusivos, amigos invejosos, entre outros. Simplesmente todos que tenham algum tipo de interação próxima contigo podem se utilizar de meios e mecanismos sombrios na perspectiva de lhe assombrar, gerar medo, ameaçar, ou ainda, manipular todo e qualquer meio para lhe cercear a sua liberdade e criar funis para lhe induzir a decisões indesejadas. Muito bem, quem mais lhe conhece é quem mais lhe ataca.

* Uemerson Florêncio – (Brasileiro)Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional de opinião em 4 continentes, onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises.