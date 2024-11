Homem é preso após ameaçar pessoas com faca no centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DB_h38UuRII/?igsh=MjZ2djM4d2xkcWNh

https://www.instagram.com/reel/DB_h38UuRII/?igsh=MjZ2djM4d2xkcWNh

Estamos Agora no TIK TOK = Siga

Um homem foi preso na tarde do último domingo (03), após ameaçar várias pessoas no centro de Ubiratã.

A equipe foi solicitada via fone para uma situação onde um popular estava contendo um masculino com uma faca.

No local a equipe chegou e já visualizou um indivíduo

no chão e outro em cima dele imobilizando os braços, alguns metros estava a faca jogada no chão. Assim a equipe conseguiu realizar a contenção do indivíduo. A vítima da ameaça (22) que estava imobilizando o autor na chegada da equipe também deslocou até a companhia, onde relatou que anteriormente, o indivíduo passou na praça central onde ameaçou algumas mulheres, e quando este foi defende-las, o autor puxou uma faca mas como tinha outras pessoas perto, se evadiu do local, sendo realizado os procedimentos pertinentes.

Informações 11°BPM

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.