Criança de 2 anos desaparece na enxurrada no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DCFM4wtPyX-/?igsh=MXI5bGNuZXBxY2duaQ==

https://www.instagram.com/reel/DCFM4wtPyX-/?igsh=MXI5bGNuZXBxY2duaQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Kimberly Valentina, de 2 anos, esta desaparecida após ser levada por enxurrada em General Carneiro, no Sul do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (07).

A família mora no bairro Planalto e, enquanto dormiam, foram surpreendidos com a violência da água. Em entrevista ao Canal 4, o pai da menina, Valter Camargo, relatou que acreditou que o pé da cama havia quebrado, no entanto, a parede caiu e água invadiu o imóvel. A cama em que as meninas estavam virou e a família tentou caminhar contra a correnteza.

Valter explica que eles deram as mãos, mas as crianças foram levadas pela água. Duas meninas mais velhas conseguiram se abrigar, uma segurou no portão e outra na casinha de cachorro. Porém, a pequena de 2 anos foi arrastada pela enxurrada.

A criança ainda não foi localizada. “Não desejo pra ninguém o que estou passando”, diz o pai desolado pela dor. A casa em que moram ficou destruída, mas o pai relata que isso tem pouca importância. “Eu perdi tudo, mas não queria ter perdido minha filha”, fala Valter.

Cerca de 60 pessoas, entre bombeiros militares de União da Vitória e funcionários da prefeitura, efetuam buscas nos rios Torino e Jangada. O comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco, garantiu que todos os esforços estão sendo mobilizados para garantir a segurança dos moradores e para encontrar a criança desaparecida. “A expectativa é de que o nível da água continue a descer rapidamente nas próximas horas. Caso contrário, a Força-Tarefa já está de prontidão para se juntar aos trabalhos no município e nas áreas adjacentes”, afirmou Vasco.

Fonte: Canal 4.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.