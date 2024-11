Delegado fala sobre prisão de suspeito de assassinar Ana Paula em Ubiratã

Reportagem de Anderson Torres – Rádio Arena FM

https://www.instagram.com/reel/DCFdbG3OX7_/?igsh=MXY3aDM2b2N3am1ieQ==

https://www.instagram.com/reel/DCFdbG3OX7_/?igsh=MXY3aDM2b2N3am1ieQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

O Delegado de Polícia Civil de Ubiratã Dr. André Dezinski falou em entrevista ao Repórter Anderson Torres da Rádio Arena FM sobre a prisão do suspeito da morte de Ana Paula nesta madrugada.

O crime aconteceu na Rua Munhoz da Rocha, próximo ao Cemitério Municipal. O autor do crime de 20 anos morava com a vítima no local .

Reportagem Anderson Torres

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.