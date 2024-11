Agricultor morre após ser picado por cobra escondida atrás de saco de milho no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DCPqbF0vrvl/?igsh=MWc3ZGxqcmh6bWNscg==

https://www.instagram.com/reel/DCPqbF0vrvl/?igsh=MWc3ZGxqcmh6bWNscg==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um agricultor, de 72 anos, morreu após ser picado por uma cobra no último sábado (9), em Borrazópolis, no Centro-Norte do Paraná. Ele, identificado como Elias Augusto dos Santos, e sua esposa foram surpreendidos pelo réptil enquanto tentavam alimentar galinhas no sítio onde moram, no bairro Fogueira.

De acordo com as informações, a esposa de Elias mexia em um saco de milho em preparação para alimentar as galinhas quando, ao remover um dos sacos, se deparou com a serpente, que quase a atacou. O marido então tentou matar o animal, porém foi picado pela cobra, que fugiu logo em seguida.

O agricultor foi encaminhado ao Hospital Municipal de Borrazópolis, porém devido à gravidade do quadro teve que ser transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde veio a óbito.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.