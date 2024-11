Assaltantes rendem vigilante e roubam carros de prefeitura no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DCO8VotuYzP/?igsh=MWhidzJqYnlwZmh2eg==

Carros da frota municipal da Prefeitura de Santa Lúcia foram roubados, na madrugada desta segunda-feira (11). O crime foi registrado por câmeras do circuito de monitoramento.

Três homens armados com faca renderam o vigilante do pátio de veículos, onde estão armazenados os automóveis oficiais. Durante o ataque, o vigilante foi ameaçado, amarrado e forçado a revelar as chaves de três carros estacionados. Os criminosos fugiram com a Fiat Strada, o Fiat Argo e um GM Onix.

Além dos três carros roubados, o responsável pela frota também relatou que outros veículos e as respectivas chaves, incluindo um caminhão e mais dois carros, haviam sido subtraídos. O vigilante afirmou que os criminosos demonstraram familiaridade com o local e o procedimento de segurança, além de mencionarem desavenças com a atual administração municipal.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, enviando informações sobre o caso para as forças de segurança da região. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados inicialmente.

Pouco depois, por volta das 4h, na BR-163, em Guaíra, cidade que fica a 199 km, os veículos roubados foram vistos por Policiais Rodoviários Federais.

O condutor do Fiat Argo foi abordado e preso.

O veículo estava seguindo em direção ao estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Em seguida, outro veículo roubado, o Onix, foi identificado e, durante a abordagem, o motorista desobedeceu a ordens e tentou escapar, sendo necessário o uso de disparos para cessar a fuga. O condutor foi detido e uma balaclava foi encontrada no bolso.

Ainda durante a ação, a PRF localizou o Fiat Strada, mas acabou escapando da abordagem. O veículo não foi mais localizado.

A Polícia Civil agora investiga os envolvidos no crime e os detalhes do plano executado pelos assaltantes, que podem ter conhecimento interno sobre a frota municipal. O caso segue sendo investigados, com os suspeitos sendo indiciados por roubo, desobediência e recuperação de veículos.

