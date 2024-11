Homem confessa ter matado e escondido o corpo do pai por 37 anos no Paraná

Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou o homicídio que aconteceu há mais de 30 anos em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, nesta terça-feira (12).

Os restos mortais do homem morto em 1987 foram localizados na última sexta-feira (8). A investigação teve início após informações de que o filho da vítima teria enterrado o corpo de seu pai no poço no quintal da casa da família.

A equipe policial interditou a área indicada na denúncia e realizou a escavação do poço. Durante o procedimento, com a presença da Polícia Científica, foram localizados os restos mortais da vítima, incluindo vestes preservadas, ossos, documentos de identificação e um porte de arma de fogo.

Conforme apurado, o crime foi praticado pelo filho da vítima, que na época do fato teria 16 anos. Aos policiais, o autor relatou que cometeu o crime em razão do comportamento do pai, que era muito violento e cometia crimes de abusos sexuais com pessoas da sua família.

“Após a constatação dos fatos, a polícia deu continuidade às oitivas. O investigado, ao ser ouvido, confessou a autoria do crime e a dinâmica do crime. Embora o crime de homicídio tenha ocorrido há três décadas, o delito de ocultação de cadáver ainda não havia prescrito. Dessa forma, o autor foi ouvido e, após o recolhimento da fiança, liberado para responder as acusações em liberdade”, afirma o delegado PCPR Marcelo Pereira.

