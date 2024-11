Motorista usa machado para destruir carro em briga de trânsito no Paraná

Um homem destruiu pelo menos dois carros com um machado na manhã desta quarta-feira (13). O fato aconteceu após um desentendimento de trânsito, no trecho do Contorno Norte, em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Por conta das obras na Rodovia dos Minérios, o local onde a confusão aconteceu estava em sistema de pare e siga e por isso os carros estavam parados no local.

Segundo testemunhas, a briga teria começado quando um dos carros não deu passagem para o outro. O motorista teria ficado bravo e agrediu, com um pedaço de madeira, o outro condutor, que estava com uma mulher e uma criança no carro. Após ver o vidro do carro quebrado, o segundo motorista teria entrado em fúria. Ele pegou um machado e quebrou o carro do possível agressor e uma Kombi que estava ao lado.

Imagens que circulam as redes sociais mostram o momento que as pessoas discutem e os vidros e as latarias dos carros são destruídos pelo homem que está com o machado. Ao menos cinco pessoas se envolveram no ocorrido. Testemunhas também afirmaram que depois da briga, o homem que destruiu os carros entrou no próprio veículo foi embora, pela contramão. E que depois o outro carro envolvido na confusão também seguiu no mesmo sentido.

