Veja momento que carro é prensado entre caminhões na BR 116 no Paraná

Clique no link e veja a matéria completa:

https://www.instagram.com/reel/DCWjyMBujeE/?igsh=dG55bGw5N2RuaXYz

https://www.instagram.com/reel/DCWjyMBujeE/?igsh=dG55bGw5N2RuaXYz

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Imagens impressionantes mostra o momento que um carro foi prensado entre dois caminhões em rodovia do Paraná. O acidente aconteceu no quilômetro 90 da BR 116 em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A câmera estava instalada em um caminhão e mostra o momento exato da batida. O veículo transitava na rodovia, quando começa a frear. Na sequência, o carro que estava atrás muda de faixa e não se envolve o acidente.

No momento seguinte, um caminhão aparece na imagem e bate contra o primeiro carro que seguia na pista. O automóvel ainda atinge o veículo de carga onde a câmera estava instalada que seguia na pista ao lado.

No vídeo dá para perceber que os danos no automóvel foram muitos e foi necessário cortar o teto para que a vítima fosse retirada. O ocupante do carro ficou ferido e foi rapidamente encaminhado à unidade hospitalar.

Já parte da pista precisou ficar interditada por pelo aproximadamente 1h30, mas foi liberada e o trânsito normalizado.

Imagens São José Alerta – Fonte: CATVE.COM

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.