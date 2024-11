Homem é executado com vários tiros em Ubiratã

Um homem identificado como sendo Matheus Henrique de 30 anos foi executado com vários tiros na tarde desta sexta-feira (15), na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim São Vicente, nas proximidades do Bosque Municipal.

Segundo informações da avó da vítima, dois homens chegaram a pé e dispararam contra o rapaz que morreu no local. Ainda segundo a avó, o rapaz saiu da cadeia a poucos dias, onde teria ficado preso por 10 anos.

Reportagem de Anderson Torres

