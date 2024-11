Trabalhador é soterrado no Paraná

Era para ser apenas mais um dia de trabalho, mas agora o dia 21 de novembro será sempre lembrado como a data em que nasceu de novo.

Trabalhador foi soterrado na rua Butiazeiro, que fica em Santa Izabel do Oeste, cidade no Sudoeste do Paraná. No local as equipes estavam envolvidas no trabalho de macrodrenagem para a instalação de tubos, uma obra profunda.

Vídeos feitos pelas testemunhas no local mostram três homens tentando remover a terra que caiu em cima do homem, com as mãos mesmo. Eles gritam e pedem por uma enxada, para que seja feita a remoção mais rápida. O Samu deslocou ao endereço para encaminhar a vítima ao hospital em Franciso Beltrão. Ele sofreu trauma no tórax.

As informações extraoficiais são de que ele caiu com o rosto virado para o buraco da tubulação e conseguiu continuar respirando, ou seja, a terra atingiu as costas do trabalhador.

Fonte: Catve

