Carreta carregada com maconha é apreendida pela PRF na BR 369

https://www.instagram.com/share/reel/BA-e3cm7QT

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou grande apreensão de maconha na BR 369, no limite dos municípios de Cascavel e Corbélia, nesta quarta-feira (27).

O inspetor Ricardo Salgueiro da PRF informou que os policiais estavam deslocamento pela rodovia, quando visualizaram um caminhão que estava sem a placa traseira do caminhão trator.

Em uma área segura, foi realizada a abordagem do motorista que demonstrou nervosismo durante a entrevista. Diante da suspeita, os policiais rodoviários federais realizaram uma vistoria minuciosa.

Durante a inspeção a surpresa. Em meio as sacas de farinha de trigo foram encontrados diversos fardos de maconha.

“O homem de 44 anos é morador da região sudoeste do Paraná, mais precisamente do município de Planalto. Alegou que carregou a farinha de trigo em Foz do Iguaçu e quando pernoitava em um posto de combustível daquela cidade recebeu a proposta de ocultar objetos ilícitos entre a carga”, informou Salgueiro.

Salgueiro informou que o motorista relatou que não sabia do que se tratava e nem a quantidade. Ainda não há informações do total apreendido e quanto ele receberia pelo transporte.

Fonte: Catve

